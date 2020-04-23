史上最超值的第2代iPhone SE新機即將在24日正式在台開賣！全台果粉全都蓄勢待發。4月中旬突襲亮相的新iPhone SE有哪些亮點，值得入手，且看本篇分析報導。

一、官網唯一Touch ID機種

在新iPhone SE發表後，蘋果官網隨即下架iPhone 8與iPhone 8 Plus。換句話說，新iPhone SE成為了當前蘋果官網上唯一支援Touch ID指紋辨識的機種。支援Face ID的iPhone在疫情期間，因配戴口罩難以解鎖也曾是一時話題，也就是說疫情期間使用上還是支援Touch ID的新iPhone SE略有優勢！

二、超級平價 不到1萬5就能入手

2016年發表的第一代iPhone SE從16GB容量起跳，價格則是NT$15500。今年新iPhone SE不僅規格全面升級，光是64GB價格為NT$14500這一點，就值得一秒決定入手。

三、搭載地表最強A13 Bionic

新iPhone SE外型維持傳統，但內在性能毫不馬虎。搭載與iPhone 11全系列同級的A13 Bionic晶片就是它的最強實力。與當年第一代iPhoen SE的A9晶片相比，CPU速度提升2.4 倍、GPU 速度提升4倍，在新iPhone SE中做什麼都比以前快上加快！

四、支援雙卡 商務辦公用也合宜

今年推出的新iPhone SE，配備了2018年之後iPhone的標配（iPhone XS系列、iPhone XR以後），也就是支援eSIM，再加上可插一張nano-SIM卡，只要開通eSIM就等於支援雙卡！公務、私人號碼想要分開，只要一機就能辦到。

五、防水防塵 電量還提升2.5小時

第二代iPhone SE具備第一代所不支援的防水性能， 防潑抗水功能達到 IP67 等級，在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘，這一點跟iPhoen 7至iPhone XR一樣。電量對比第一代iPhone SE多出2.5小時，約與iPhone 8的電池續航力時間相同。

六、最強單鏡頭 還支援人像模式

第二代iPhone SE相機支援與iPhone XS系列、iPhone 11全系列一樣的人像模式（具備先進的散景效果與景深控制），還可具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)。此外也跟iPhone 11系列一樣支援新一代照片智慧型 HDR，在拍攝HDR相片的能力，甚至超越iPhone XS系列與iPhone XR，升級幅度相當有誠意。

前相機則是從120萬畫素升級到700萬畫素，很特別的是也可支援人像模式，且能力跟主相機一模一樣。這一點，只有iPhone XS系列、iPhone 11全系列的TrueDepth相機（前相機）可以支援。僅以小小的新iPhone SE就能體驗媲美高階iPhone的相機功能，絕對超值！

目前五大電信都已公佈了新iPhone SE專屬資費，有不少還有同步推出AirPods、Apple Watch的搭配方案，或是早鳥排隊禮，想要入手的朋友選在第一天就去排隊，驚喜絕對超乎想像。第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，入手還可以免費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務，好劇輕鬆追！

(科技)