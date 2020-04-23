新冠肺炎疫情全球延燒，民眾做好防疫工作不敢大意。為提供檢疫民眾安心居住空間，北市觀傳局近日極力與民間旅館業者合作，北市目前已成立15間防疫旅館。豈料，本月(16日)才正式加入北市北投防疫旅館，竟遭人投訴隔離者大聲咆哮、嗨歌整夜，吵得附近居民不得安寧。北投區林泉里里長陳惠華接受《中時電子報》訪問表示「政府相關管理單位獲投訴都卸責，根本沒人敢處理。」

北投防疫旅館隔離者整夜咆哮喧嘩，北投警方到場處理。(照片/林泉里里長 陳惠華提供)

一名男子(19日)從香港返台，隔天在基隆自主隔離，(21日) 獨自搭計程車帶著三大箱行李及隔離單，前往台北市北投區中山路上防疫旅館，表示自己要進行隔離。據了解，這名男子21日入住時，行為一切看似正常，但從22日凌晨5點多，開始播放重金屬搖滾音樂，將音量開到最大聲，甚至還咆哮叫罵，吵到附近居民不得安寧，飯店櫃台人員投訴電話接不完。竟沒想到事件還沒落幕，這名男子22日晚間10點多開始，又打開窗戶對外一路嗨唱到凌晨2點多，附近居民吵到完全受不了，北投分局接獲民眾投訴，也立即到場處理。記者(23日)致電給旅館業者，截稿前，尚未取得回應。

北投防疫旅館隔離者整夜咆哮，附近居民苦不堪言。(照片/讀者提供)

北投林泉里里長陳惠華受訪無奈表示「22日晚上附近住戶，被吵到完全無法睡覺，派出所電話也遭居民打爆，據現場衛生局人員說明，該男子咆哮，但沒有離開房間，也不能強制他到集中檢疫所。」陳更透露「實在很無奈，相關管理單位從上推到下，沒有人敢處理，這種情況只會越來越多，政府與業者合作的防疫旅店SOP建構要更完善，不然大家都不敢做防疫旅館了。」

(中時電子報)