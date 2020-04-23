北京23日擬修改《北京市市容環境衛生條例》，對隨地吐痰、便溺，亂丟廢棄物，亂倒垃圾等行為的罰款額度提高到50元、情節嚴重的200元（人民幣，下同）。

23日，北京市十五屆人大常委會第二十一次會議召開，聽取關於提請審議《北京市人民代表大會常務委員會關於修改〈北京市市容環境衛生條例〉的決定(草案)》的議案。北京市人大法制委員會副主任委員孫力表示，2019年11月和2020年3月，北京市人大常委會對《北京市文明行為促進條例(草案)》進行了兩次審議，條例草案規定，北京市對隨地吐痰、便溺，亂丟廢棄物，亂倒垃圾等不文明行為進行重點治理。

孫力稱，立法過程中，有意見提出，前述不文明行為屬於民眾普遍厭惡的頑症痼疾，雖然《北京市市容環境衛生條例》對這些行為已經規定了法律責任，但處罰過輕，建議提高處罰額度。

針對上述問題，北京市人大法制委員會建議同步修改《北京市市容環境衛生條例》，將對隨地吐痰、大小便，亂丟廢棄物，亂倒垃圾等行為的罰款額度由20元以上50元以下，提高到50元、情節嚴重的200元，在公共場所禁止下列影響市容環境衛生的行為例如：隨地吐痰、便溺；亂丟瓜果皮核、煙頭、紙屑、口香糖、塑料袋、包裝物等廢棄物；亂倒污水、垃圾，焚燒樹葉、垃圾；其他影響市容環境衛生的行為，違反前款規定的，責令改正，並可處50元罰款；情節嚴重的，處200元罰款。

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(旺報 )