高市府公布第6波高風險場域。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜下最後通牒，要求今（23）日下午5時前，24位拒絕疫調的海軍官兵，必須配合疫調，否則將開罰，最後時刻全數配合調查，因此沒有開罰問題。不過，高市府下午4時開記者會，驚爆今天中央流行疫情指揮中心公布新增的1人染疫，就是這24名拒絕疫調者之一，高市也新增5個高風險地點，包括蓮池潭、五甲拖吊場等。

韓國瑜指出，經過連續多次呼籲，喊話拒絕疫調要在下午5時前要開罰，最後很高興全數願意配合完成所有疫調工作，目前僅剩1位資料不夠完善，其餘完成330位，感謝辛苦的衛生局同仁。

衛生局長林立人表示，有關這次軍艦群聚事件，一開始確診是3位，接著後續確診的有原本「陰轉陽」，高市府依據傳染病防治法，地方主管機關可以針對確定病例、疑似病例、相關人員，採取相關防疫作為，完全是依法行政。

衛生局簡任技正潘炤穎提到，今天下午新增1例，居住地在高市，同時也是拒絕電話疫調對象之一，使得高雄這起群聚增至為12例。市府也公布第6波高風險場域，包括鳳山五甲拖吊場、左營布魯商行、左營蓮池潭、左營大碗公冰店、三民區「捉遊」。

(中時 )