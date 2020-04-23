基隆近年在交通及環境建設有目共睹，亞青建設30年來首度跨出雙北，3~4年前在基隆找到6千餘坪的土地，規劃田園調布案，首期去化成績出色正在陸續交屋中，目前乘勝推出第二期共有240戶，總銷約在26億元左右，已售3成。

亞青建設成立已有30年，主要推案區皆位於雙北地區，3年多前在基隆買下6千餘坪的土地，首度在基隆推案，總經理徐茂華表示，消費者只要口袋夠深大家都有個別墅夢，田園調布案由此而生。此案一樓皆擁有自己的庭院，一期推出後受到消費者的歡迎，公司趁勢推出二期，一樓庭院坪均都在15坪左右，目前也十分熱銷。

田園調布二期土地面積超過4000坪，共有240戶，每坪均價落在16~20萬元，公設比約26%左右，預計將在111年完工，購買的客戶皆以基隆在地客為主。目前銷售並未受到新冠肺炎的影響，雖然來客數有減少，不過，成交速度反而加快，第二期現在已售3成，目前主打總價788萬元可以買到正四房的綠體別墅，希望能帶動中間樓層的銷售。

亞青建設指出，田園調布是北北基最大密度綠建築別墅造鎮案，並在基地週圍種植近200株6米以上的喬木，戶戶邊間採光。近來基隆市建設急起直追，北北基已連成一個大生活圈，基隆東岸漸成活力新地標，也有海岸綠遊地點，公司對銷售成績抱持樂觀。

(時報資訊)