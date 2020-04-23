平和環保(6771)2019年全年合併營收5.24億元及毛利49％，分別較2018年度減少2.69％及增加1個百分點，歸屬母公司稅後淨利1.41億元，年成長68.69％，EPS 5.08元。董事會同時決議2019年度盈餘分配，將配發每股現金股利4元，股票股利0.5元，配發率約88％。

目前平和環保依申請核准水措之每個月可處理量約為8.5萬噸廢水，剩餘餘裕量可代處理額度已趨於飽和，然而每月實際代處理廢水量則視客戶產線訂單狀況，目前平均約為5-6萬噸/月，除第一季過年期間外，並未有明顯淡旺季之分；為擴大營運規模、增加未來成長動力，平和環保已於台南科技工業區投資新設一子公司平和材料(台南廠)，初期以高濃度之廢水(含廢液)回收再利用處理為主，未來將持續拓展其他業務，初步產能規畫估計約為每月10萬噸，預計2020年第三季開始營運。

平和環保主要從事事業廢(污)水代處理服務，主要業務為處理一般重金屬、含鉻、含鎳及氨氮等廢水及廢酸洗液之再利用，客戶各水系廢水經過本公司處理並使水質達放流標準後排放，處理過程產出的污泥經乾燥後則載往下游合法廢棄物處理廠處理；廢酸洗液之再利用係將廢酸洗液資源化再利用成再生混凝劑，並運用於廢水處理過程作為混凝沉澱藥劑，此項再利用項目公司亦已取得專利多年。

目前平和環保有超過50家以上的客戶，主要客戶位於本洲工業區內(以接管方式直接輸送廢水至本廠)，但近年來以區外客戶增加為主(以槽車清運廢水至本廠)，客戶產業涵蓋金屬表面處理、其他金屬製品製造、電子零組件、藥品及醫用化學等產業，區域範圍涵蓋北、中、南各區皆有，其中不乏上市櫃公司及外商企業，每年營運穩定成長。

(時報資訊)