國民黨「空間重設計」案，原擬規劃2、5樓清空，但消息傳出後，各方意見不一，也引起黨產會「關注」。行管會昨天在中常會報告「一切尚未定案」；引人注意的是，中常委江碩平示警2樓清空會形成「攔腰斬」引起血光之災，建議不要動2樓，而且3樓黨主席辦公室要調整，因為「歷任主席都失敗，風水不好」。

知情人士今指出，因各方意見多，空間如何調整要再討論，中央黨部「2樓不見得會清空」，一切要再進一步討論。

國民黨主席江啟臣本月上旬指示啟動「空間重設計」計劃，要求3個月內擬出計劃。行管會本周一工作會報擬出局部搬遷方案，打算把中央黨部2、5樓清空還給中投，再把革實院、政策會政研部遷到智庫2 、3 樓約200坪空間，各單位5月底前完成空間調整及進駐，中央黨部兩層樓退租給中投，約可拿回1年半、1200萬元左右的預繳租金。

因中央黨部2樓有文傳會、組發會兩大部門，將分別搬到4樓、地下1 樓，3樓則是縮減祕書長李乾龍辦公室等空間，供其他部門使用。不過方案出爐後，引起黨內熱議，國民黨改委會委員、前副祕書長張雅屏就在臉書公開質疑是本末倒置，批評「殺雞取卵」；黨產會也向行管會、中投及智庫關切此事。

據指出，行管會主委邱大展昨在中常會解釋，空間調整案目前尚未定案，還要研議，部分部門要遷到智庫、退租金之事，黨產會也在注意，「很多事不方便在這裡報告」。

中常委江碩平在會中提醒，目前中央黨部租B1到5樓，若退租2、5樓，可能不理想，因為有好幾位地理風水師都提醒這是「攔腰斬」，風水上形成煞氣，會有血光之災，況且2樓文傳會、組發會是黨的兩大門神，應繼續鎮守2樓。他建議，可退租4、5樓，讓風水、動線等實務都更合宜。

江碩平也提醒主席江啟臣「3樓主席辦公室位置要換」，因為八德大樓當年是馬英九當主席時搬過來後，為了市長特別費案請辭主席，等於是失敗辭職，之後吳伯雄接主席，等馬當選總統，吳伯雄被迫辭卸主席，再由馬接任主席，接著馬因縣市長選舉又辭主席，朱立倫、洪秀柱、吳敦義等接主席，參選都沒成功，甚至因敗選下台，等於歷任黨主席都失敗，可見「風水地理很重要」。

知情人士指出，因各方意見多，原規劃草案可能要再調整，不過革實院、政研部搬遷智庫的方向目前不變，但中央黨部「2樓不見得會清空」，一切要再進一步討論，2樓搬不搬，無關風水，主席辦公室也沒考慮調整。

(中時 )