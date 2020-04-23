據內政部統計，全台未婚擁有不動產有近55萬人，不過都會區女力當道，雙北及台中單身「宅」女人數多於「宅」男，又以台北市單身宅女是宅男的1.4倍，此外，擁未婚擁屋占未婚人口比例來看，雙北市均高於一成，是宅男女們的密度最高的區域。

根據內政部統計資料，全台未婚擁有1戶以上不動產的「宅」男「宅女」有54.8萬人，約占全台15歲以上未婚人口的7.8%。

就以性別來看，男性比女性還多出1.3萬人，新北市有最多的6.3萬名單身女性擁屋，台北市則是單身族群中，擁屋女性高於男性最多的區域，有4.9萬未婚女性和3.4萬未婚男性擁有房屋，不過除了雙北市及台中市，其餘縣市均男多於女，非六都男多於女的現象更為明顯。

未婚男女擁屋的比例也明顯呈北部高於中南部、都會區高於非都會區，雙北及基隆未婚族擁屋占未婚人口比例均高於一成，桃竹地區約7~8%，台中、台南、高雄約在6~7%，不少中南部非都會區約在4~6%。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，都會區男女普遍較晚婚，單身者可能經濟與情感獨立，並非每個人都有傳統結婚生子的觀念，單身購屋在都會區中更是相對常見，尤其是在高度都會區的雙北市吸引外來人口就業，即使房價高、但購屋需求大，單身族購屋更常見。

通常單身購屋都偏向通勤方便的地段，如捷運站周邊小宅等等，而單身女性購屋通常則更重視居住安全性，有管理的社區也是單身女性購屋偏好的產品。

曾敬德指出，上一波房市榮景時，市場曾興起一波存房風潮，理財比較保守的女性認為有間房子比較可靠，加上小宅總價不高，與其長期付房租不如自己買一間，等到以後年長時有間房子可以遮風避雨，因此有能力的都會男女性購屋也愈來愈常見。

(工商 )