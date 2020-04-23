環保署昨日就中油提出的「三輕更新擴產計畫環差異分析報告」進行第二次初審會議，會中，環團雖然對中油在變更及擴產後將增加空污排放及廢棄物增加有所疑議，但在中油承諾將大幅改善空污及廢棄物下，全案獲環委通過，下階段將進入環評大會審查。

這次中油提出的三輕更新擴產計畫環差，是為因應進口原油品性質差異性及配會市場需求而提出產品產能調整，若能通過環評，將可擴增產能：乙烯3萬頓、輕由裂解汽油11萬噸、芳香烴8萬多噸等，相對的，丙烯、四碳烴油則會減產，變更完成後，可提升中油三輕廠的營運績效。

會中，與會環團關注的是，變更後中油三輕廠每年產生1.16萬噸廢棄物，同時，三輕位於特殊性工業區內，附近有社區居民緊鄰，中油又是國營事業，應將獲利用於改善汙染，環團認為，中油在擴增產能的同時，也應說明如何因應國家溫室氣體長期減量目標的短中長期目標與計畫，並提出實質的環評承諾。

環團也指出，中油產出的廢棄物中，有很多具循環利用潛力的廢棄物，卻被委託焚化及掩埋等方式處理，因此要求中油應檢討產品的必要性、危害性與可替代性，以最少天然資源達成必要民生物資供應，降低對氣候與生態環境的影響。

對環團的要求，中油回應指出，三輕廠變更後各項空氣污染物排放量，只有VOCs有所差異，空氣污染物排放量反比變更前減少，對空氣品質有正面效益，且因燃料氣的使用量沒有增加，溫室氣體排放量也不會增加。

至於廢棄物方面，中油承諾，對增加的項目將優先採取資源化利用，預計可資源化數量約為363.8公噸，比例是49.7%，在中油接受環團要求並承諾大幅改善空污與廢棄物下，全案通過初審，並將送環評大會審查。

(工商 )