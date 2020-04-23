證交所為鼓勵全體證券商持續推廣ETF及ETN商品，提升投資人投資意願，並鼓勵流動量提供者持續有效報價，促進台股ETF流動性，今（109）年將再度舉辦證券商ETF及ETN競賽，對象為證券經紀商及自營商，總獎金高達500萬元。

此次競賽活動，援例由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦，讓全國各地的證券商有機會再次相互競爭相互激勵，爭取獎金及榮譽。

活動期間為5月4日至9月30日，競賽方式分別為交易競賽及造市競賽兩種，交易競賽的獎項包括ETF交易貢獻獎、台股ETF交易貢獻獎、ETF交易比重獎、ETF交易進步獎、ETN交易貢獻獎及ETN交易進步獎等6大獎項；造市競賽部分則有台股ETF造市獎1個獎項。

競賽期間，證券商可至證交所網站「證券商申報單一窗口」，透過憑證及帳號密碼登入，查詢截至前一營業日之競賽成績。另每周及每月之第一營業日將於證交所臉書粉絲專頁分別公布截至前週及前月份各獎項成績排名暫列名單。

(工商 )