三星展現擴張台灣電視市場版圖的企圖心，上週在台發表65～85吋兩系列5款三星QLED 8K量子電視之後，趁勢追擊，今(23)日再發表三款設計生活系列QLED 4K量子電視搶市，瞄準台灣家庭第二、三或四台的個人化電視需求商機，鎖定行動裝置重度使用的年輕或心態年輕的消費族群。

三星表示，根據廣電市場調查結果報告，台灣家中擁有2台以上電視的民眾，將近五成，隨著消費者越來越重視生活中的美學營造，三星也在台推出三款設計生活系列電視，滿足不同消費者需求。今日發表43吋The SERO翻轉電視，可用手機APP與電視內建WIFI連結，電視螢幕可隨著手機垂直或水平擺動做旋轉，將手機螢幕，投放至電視螢幕，定價為5.49萬元。三星表示，The SERO翻轉電視，專為創新生活型態而生，讓重度行動裝置使用者可以將畫面投射至電視觀看，自由放大視野。

三星表示，三星49吋的The Serif風格電視，內建NFC音樂連結模式，手機靠在電視上方NFC標誌，音樂可連結至電視播放。The Serif風格電視適合追求與眾不同、希望展現獨特自我的設計品味家。

三星指出，三星50吋The Frame美學電視是專為藝術愛好者而生，切換內建1,200幅以上畫作。The Frame美學電視專為藝術愛好者而生，消費者在家中就能盡情欣賞來自各國精采的藝術作品。

台灣三星消費性電子事業群副總經理林聖斌表示，今年電視市場趨勢是「高」、「大」、「智」、「尚」，代表是高畫質、大尺寸、智慧、時尚。三星今年以高階機種，作為電視產品銷售主力。65吋以上大尺寸電視市場，2019年第四季台灣電視整體市場65吋以上銷售額佔30％、75吋以上接近10％，目前仍持續成長當中，三星大尺寸電視銷售佔比更高。

林聖斌指出，疫情使得人們待在家裡時間變長，生活型態改變，對電視銷售是正面，三星預估今年整體電視市場呈現持平或小幅增加。其中今年前兩個月4K電視銷售金額占比逾八成。三星在台灣推出電視機種近99％都是4K及8K電視，在台灣4K電視銷售金額市佔率兩位數，今年銷售金額也要維持雙位數成長，今年目標是躋身台灣電視銷售金額前兩大。

(工商 )