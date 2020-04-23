搶母親節餐飲商機，台北福華飯店以「寵愛媽咪無極限」為主題，中庭「彩虹座」推出豪華中西海陸自助餐美饌，當週午晚餐「四人同行，媽媽免費」，或是下午茶時段「四人同行FB打卡，媽媽飯店招待」，並有廣式片烤乳豬及現切牛肋排及蒐羅各式東南亞經典菜色。

看好小家庭宅商機，台北福華並提供「外帶外送免下車」服務，母親節當週5/4日至5/10日江南春江浙料理、珍珠坊廣東料理各推出3,600元母親節四人外送套餐，蓬萊村台菜料理則精心設計獻上古早台味六人外送套餐，每套售價12,800元，限量30套，大台北指定地區免費熱騰騰送到府，輕鬆享受快速且便利的五星美食外帶外送服務。

台北福華並祭出好康優惠刺激買氣，即日起至5/8，只要提早歡慶母親節，凡用餐單筆消費金額滿6,000元，或是包廂消費滿10,000元，即贈價值萬元的台北福華住宿券一張，以單筆發票金額為準，所以無論是在飯店餐廳享用單點小吃、自助餐、合菜都適用。

台北福華飯店點心坊設計出兩款母親節限定蛋糕。「綻放」外型以白玫瑰巧克力搭配水蜜桃粉嫩色系作為主視覺。以清爽的水蜜桃白桃果凍結合柚子奶霜與柚子杏仁達克斯，搭配香濃的杏仁巧克力蛋糕，仿如媽媽對著孩子永遠綻放著美麗會心的笑顏。另一款「心花朵朵」外型以草莓粉晶為基調，加入玫瑰花叢為發想，內餡以榛果咖啡奶霜搭配開心果等堅果及法芙那黑巧克幕斯，象徵每一個孩子對母親長長久久濃烈的愛。

(工商 )