台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱今日透過台灣基進黨發出聲明表示，高雄市長韓國瑜提出的「普篩」根本沒有必要，而且若出現偽陰性，反而會造成防疫破口，韓國瑜應停止普篩，停止製造對立，配合中央普篩。

吳欣岱指出，高雄市政府今日所召開的防疫記者會，韓國瑜提到有前線反應擔心自己感染，因此決定對高雄市一線醫療人員，共4千人進行普篩，並已經從高雄市政府籌措出足夠的資金。

吳欣岱說，一線醫療人員只要由醫師判定，本就可以進行篩檢。所謂的「普篩」根本沒有必要，更會造成檢驗能量的浪費。

吳欣岱認為，檢查結果也可能出現偽陽性的狀況，而一個偽陽性要有幾十甚至幾百人居家隔離，如此必定造成多餘的醫療人力浪費，也可能導致臨床人員輕忽反造成防疫破口。

吳欣岱表示，高雄市府應取消普篩計畫，將籌措之資金用於充實各醫院防疫物資存量。也請配合中央政策，由防疫、公衛及感控人員組成的專業團隊來評估封城演練的必要性及施行細節，不要為了博取鎂光燈而勞師動眾，浪費更多資源和行政人員的時間。

據了解，吳欣岱雖以台灣醫事行動聯盟發起人發表聲明。但另一身分為台灣基進黨員，也曾獲得基進黨提名2020不分區立委第3順位，但基進黨僅獲得3.15％的政黨票，因此未能取得不分區立委席次。

(中時 )