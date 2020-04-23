臉書反羅志祥粉絲團本來未更新8個月，今(23)日中午因揚豬戀破局終於發聲，讓大票反羅網友嗨翻。(圖/ 摘自臉書《反羅志祥粉絲團》)

羅志祥和周揚青戀情分分合合9年，今(23)日周揚青在微博證實兩人已分手，還爆出羅志祥各種渣男行為，為演藝圈投下一枚震撼彈；臉書反羅志祥粉絲團本來未更新8個月，今(23)日中午因揚豬戀破局終於發聲，讓大票反羅網友嗨翻。

周揚青認分手！控羅志祥「我不在、你都會約女生」

臉書粉絲專頁《反羅志祥粉絲團》睽違8個月更新動態，表示周揚青證實和羅志祥分手一事後，就收到上百封訊息，從文字中難掩他的興奮，「等等我，我現在上班沒電腦啊！可惡羅志祥不乖逼我復出」；發文5小時就有超過千則留言，近400人分享，引起熱烈討論。

大票支持反羅的網友都超嗨，熱情留言「恭喜反羅再創高峰」、「太久沒更新我一度以為粉絲團被河蟹了」、「歡呼聲此起彼落」、「他的確有兩台手機，之前當服務生的時候有看到」、「舒服，看好幾年了，終於等到他殞落」；還有網友忍不住爆料，「據我內地朋友說他旗下的男藝人，在內地會去蹦迪什麽的」。

(中時電子報)