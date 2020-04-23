新冠肺炎疫情衝擊航空業，繼華航祭出減薪15％後，長榮航也加大鼓勵員工請假力道，不過創意十足。本周新推出的「專案事假2.0」有百貨公司周年慶的精神，「請無薪、送有薪」、「請3送1」，舉例來說，請3天事假中的第3天假，第3天假是給薪的，並追溯自4月起實施，讓人有想多填假單的衝動。

長榮航表示，「專案事假2.0」從即日起實施至5月底止，每請3天假會有1天給薪，所以請3～5天假會有1天給薪，6～8天假會給2天薪，9～14天假則給3天薪，而且員工請假也不用想破頭要找理由、更不必生有的沒有的單據。

長榮航員工甚至討論出「請9天最划算」的結論。

長榮航「專案事假2.0」跟前一波規定差不多，地勤至少要在前1天提出申請，輪班員工每次申請至少1個班別、非輪班員工至少1天，每月至多申請14個班別或14天，請假期間不計考評、不計入員工優待票停權請假次數，服務年資還是累積。

長榮航表示，新冠肺炎疫情嚴峻，各國防疫層級不斷提升，全球經濟近乎停擺，公司客運航線4月航班運能因疫情明顯降低，5月預期因防疫禁令持續受到衝擊，在部門業務人力尚有餘裕狀況下，鼓勵有意願的同仁提出申請休假。

是否跟進華航減薪？據了解，長榮航目前沒這樣規劃，主要是長榮、華航整年薪水差不多，但長榮是年終獎金那包比較大，華航則因2016年空服員罷工後，大幅調整薪資結構，所以單月比較高，在目前幾乎無乘客營運壓力下，減薪勢在必行。

(中時 )