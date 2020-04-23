基隆市政府於23日發出第一批符合資料的「防疫補償金」案件，為北台灣最先發放的縣市。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

吳挺鋒於23日上午也特別前往女子燙髮、機器修造等職業工會以及勞保局基隆辦事處，關心勞工申請紓困的狀況。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

率北台灣之先，基隆市政府於23日發出第一批符合資料的「防疫補償金」案件，為北台灣最先發放的縣市。另外，市府指出，首批針對「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的勞工紓困3萬元方案，也已同步入帳。

社會處吳挺鋒處長表示，截至22日下午5點止，基隆市共受理有987件「防疫補償金」申請案，於3月23日開放受理1個月內，經系統比對是否違反居家隔離或居家檢疫規定及入出境、勞保等資料，在23日已發出北台灣第一批防疫補償金，其餘案件將秉持從速原則儘速發放，請受居家隔離或檢疫之民眾務必配合相關防疫措施。

「防疫補償金」是衛生福利部因應新冠肺炎的防疫補償辦法，已於3月10日發布，集中／居家隔離、集中／居家檢疫的民眾，自受隔離或檢疫結束日起2年內可提出每日1,000元，最高14,000元的防疫補償金申請。

另外，有關近日詢問度很高的「勞工紓困3萬元」方案，民眾申請相當踴躍，吳挺鋒於23日上午也特別前往女子燙髮、機器修造等職業工會以及勞保局基隆辦事處，關心勞工申請紓困的狀況，他表示，疫情對許多勞工朋友影響非常的大，才正式上路三天，申請案件已經爆量，首批案件已於今日入帳，勞保局將持續審核，陸續發送。

勞保局基隆市辦事處主任張明志表示，截至上午10點，已彙整審核6842件，本市已有申請勞工接獲紓困款項，首批申請案件也於今日入帳，提醒申請民眾記得刷本子查看。

(中時 )