內馬球場外的生活相當精彩，隊友希望他可以更專心於足球場。（資料照／美聯社）

司職後衛的巴西足球好手拉斐爾（Rafael）分析「森巴軍團」如果想在2022年世界盃足球賽帶走冠軍的話，球星內馬（Neymar）必須能夠聽進建議，並把足球放在優先地位。

拉斐爾和內馬曾是英超足球聯賽曼徹斯特聯隊，以及2021年倫敦奧運國家隊隊友，接受美國ESPN訪問時，他坦言內馬並不是球隊的好領袖，但相信只要他可以擺脫場外那些讓他分心的事物，他一定可以成為全世界最棒的足球員，「巴西隊絕對需要內馬，真的很需要他幫助球隊，球場外他還有很多方面要提升，這對一名足球員來說很重要，球場外的進步帶進到球場內，拿出他最好的一面來表現，我真心希望他能做到這點，只要他願意，巴西隊有很大機會於世足再度封王。」

「足球應該是你生命中優先的選擇，現在內馬身邊有太多人事物讓他覺得自己可以不用把球踢好，但身為足球員你必須好好踢球。我只是實話實說，但很多人不想聽真話，只想聽你稱讚他們有多厲害，但人生不是只有甜言蜜語，內馬需要聽進去更多好建議，只要他有所改變，其他球隊就很難阻止巴西隊了。」

(中時 )