雖然今年Q1籠罩在疫情之下，但北台灣卻出現推案量、房價齊揚的好光景，根據住展雜誌統計，北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案量累計達2,709.23億元，較去年同期大增近7百億元，年增幅超過三成，專家分析，越來越多業者體認到建案延推無濟於事，加緊腳步推案、縮短建案銷售期讓獲利盡速入袋為安。

住展雜誌研發展何世昌表示，雖然今年Q1籠罩在疫情之下，但北台灣卻出現推案量、房價齊揚的好光景，主要是以往有SARS經驗，市場免疫力較強，並未被肺炎疫情一擊就倒，不管買方或賣方都還在觀察疫情的影響力，所以Q1房市還處於馬照跑、舞照跳的氛圍中。

國內疫情雖在1月就已經爆發，但初期並未對賣方造成多大打擊。由於今年1月到2月建商推案意願仍高，光是前兩個月推案量就接近2千億元，較去年同期暴增逾千億元，到了3月，疫情衝擊才開始浮現，導致3月單月推案量較去年同期暴跌逾三成。

雖然今年3月推案量驟減，但因1月、2月量增幅度甚大，北台灣Q1累計推案量仍呈現正成長，達到2,709.23億元，創下2015年以來、近六年同期新高。在北台灣各縣市中，Q1推案量最大的仍是新北市，高達9百多億元。增幅最大的則是台北市與桃園市，台北市推案大多集中在市中心，桃園市則集中在重劃區。

Q1推案量最少的縣市為基隆市，案量僅12億元，較去年同期銳減逾8成，年減幅也是各縣市之冠；基隆推案少的主因是買氣不佳，業者推案意願亦不高。較令人意外的是新竹地區，新竹今年Q1推案量僅197億元，比去年減少近二成，顯示建商似乎擔憂疫情對電子產業的衝擊而放緩推案。

何世昌指出，疫情持續愈久對房市的破壞力將會愈大，而目前看起來疫情恐會拖到下半年，越來越多業者體認到建案延推無濟於事，加緊腳步推案、縮短建案銷售期讓獲利入袋為安反而比較有用，因此Q2推案量將會更大，預期會突破3,500億元，今年上半年案量預料，將超過6200億元。

(中時電子報)