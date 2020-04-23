受到新冠肺炎疫情衝擊，市區公車搭乘量下降，近日陸續有地方政府向中央喊話，戶中央對市區公車業者提供紓困方案。對此，為秉持把資源放在民間需要的業者，相對國道客運，市區公車運量很少，且地方政府是市區公車主管機關，應該自行負起提供市區公車業者紓困方案的責任，會先提供3年補助款，由地方自行提出紓困業者項目。

行政院今下午舉行紓困振興進度記者會，由政務委員龔明鑫與林佳龍共同出席，報告陸海空客運業者紓困方案及進度。針對地方希望中央把市區公車業者納入紓困方案，林佳龍表示，市區公車減少的運量平均大概2至3成，不像國道客運減少高過5成那麼嚴重，而且中央對市區公車有制度性虧損補貼，未來3年預算將提早撥款。

針對市區公車業者紓困方案，林佳龍建議地方政府應積極協助業者解決問題，像是地價稅、房屋稅、娛樂稅等地方主管業務，給予適度的減免，如果地方不願意負擔，又要中央代付費用，將會排擠其他預算，地方政府應該要自行想辦法。

林佳龍強調，市區公車這是地方自治項目，建議可以盤點購車補助等項目補助，適度做出使用調整，以緩濟急，如果運量減少到5成，中央也會提出相關補助，中央地方共同幫助市區公車業者度過難關。

(中時 )