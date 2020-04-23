轟動各大國際影展，獲獎好評不斷，並被譽為「年度最精彩香港電影」的《金都》，英文片名《My Prince Edward》一語雙關有玄機，不僅直指「金都商場」所位處的「太子（Prince Edward）」地區；巧合的是，女主角鄧麗欣的現任男友，剛好暱稱就叫作「王子」，並與對方譜出一段相差六歲的浪漫姊弟戀。導演黃綺琳透露，當她看到鄧麗欣在電影《破事兒》中的演出，就認定她是本片女主角的首選，而鄧麗欣也非首度演出愛情電影，不過這回的角色更加複雜，不僅要準備跟朱栢康結婚，同時更要與另一位男子離婚，讓她為了這左右兩「男」而焦頭爛額。不過她也透過成熟內歛的演出，完美詮釋對愛情與結婚意義的反思，精湛演繹導演所想要呈現的主題，也讓她繼前作《空手道》之後，再度以本片強勢問鼎香港金像獎影后。

以「金都商場」這個實際存在的平民化婚慶聖地為背景的《金都》，劇情描述大齡婚紗女店員，為了應付男友逼婚，被迫去收拾早年捅下的婁子，也讓每天離不開婚嫁話題的她，開始反思自己的人生方向。由於女主角的戲份吃重，也讓導演黃綺琳對女演員苦惱了很久，最後才選擇跟鄧麗欣合作，並透露找她演出的契機：「她跟我一樣是80後，是一個很草根的演員，不是那種出生中產階級的有錢人。之前對她印象最深刻的，是她在《破事兒》中的一支短片〈大頭阿慧〉，雖然角色非常複雜，但她卻演繹得十分自然。」據悉，當鄧麗欣看完本片劇本之後，就答應接演，而黃綺琳也成為她第一次合作的女導演。

不斷在戲路上尋求突破，更不排斥與新導演合作的鄧麗欣，透露黃綺琳其實私下非常害羞，雖然性格內斂，卻有很多想法，也讓她感受到女導演特有的細膩：「新導演最特別的地方，就是她們對電影很有熱情。本片是我在《藍天白雲》之後，第二次接拍『首部劇情電影計劃』的電影，同樣給我很大衝勁。每個人都堅守自己的崗位，為達成目標而奮鬥，我很喜歡那種感覺；加上本片是導演她自己寫的劇本，所以對各種層面都非常清楚。」也因為她所飾演的角色「阿芳」，是個不知道自己想要什麼，同時又想要有些改變的女性，這也讓鄧麗欣笑說：「阿芳這種個性最麻煩，如果我有像她一樣的朋友，一定會對她的矛盾感到不耐煩！」

《金都》去年在金馬國際影展放映時，全場歡笑不斷，更有觀眾直言本片是「在影展中看到最棒的作品！」金馬執委會執行長聞天祥更大讚：「朱栢康的難度介於寫實和喜劇之間，他演一個媽寶，但表演讓人看到複雜細微度和令人同情。」不僅如此，許多香港導演也紛紛力挺本片。《逆流大叔》導演陳詠燊便稱讚：「感情真摯、人物細膩；以輕巧調子，去探討香港人沉重的婚姻壓力。劇本極具感染力，能以小人物去談大世界。高手之作。」《翠絲》導演李駿碩也力挺：「黃綺琳準確拿捏輕喜劇的節奏，對白幽默充滿睿智，各種細節計算精密，而劇情主導的結構亦能達致雅俗共賞。」此外，本片也強勢奪得香港電影評論學會大獎「最佳編劇」與「推薦電影」兩項大獎肯定，主辦單位並肯定本片：「站在年屆三十的女性角度，面對婚姻的人生抉擇，以聰明機智的劇本和輕鬆幽默的筆觸，探問何謂幸福與自由。善用金都商場的空間和位置，以這個毗鄰中港過境巴士站的婚禮主題商場為出發點，透過兩段真假婚姻道出其中的矛盾與掙扎，充滿生活實感，觸發都市男女共鳴。」電影5月8日在台上映。

(中時 )