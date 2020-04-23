經濟部水利署今年水庫清淤工作，將持續朝最大化方向執行，年度清淤目標量提升至1,243萬立方公尺，為歷年平均清淤量的二倍以上；水利署23日表示，各水庫管理單位已把握上半年枯水期最佳清淤時機，全面動員廠商及機具車輛，投入清淤工作，截至今年4月中旬止，已清淤538萬立方公尺，約占該年度清淤目標量43％。

全台水庫作為台灣主要供水來源之一，如何維持庫容，並延續水庫壽命，是確保全台水源穩定供應的重要課題。水利署指出，每年颱風豪雨挾帶沖刷集水區巨量泥沙，是造成台灣水庫淤積的主因，過去採用水庫庫區清淤方式進行減淤，歷年清淤量總計達1.7億立方公尺。

為進一步推動流域整體清淤治理，水利署副署長王藝峰透露，該署除擬定水庫整體防淤行動方案外，並策定2019年起水庫年淤積量，較過去五年平均減少三成為目標。

王藝峰說，該署積極與中央各部會及地方政府整合水土林共同合作，從水庫上游推動集水區保育治理，遏止水庫土砂災害加劇、中下游庫區透過水力排砂、抽泥、陸挖及多元化利用，到下游泥砂回歸河道等方式，多管齊下，並逐年加大清淤力道。

實施結果，2019年度水庫清淤總計達987萬立方公尺，約為過去執行平均1.8倍，而依最新測量成果，石門、曾文及南化等水庫淤積情形，已較近年平均淤積量減少三成以上，庫容維持工作已有明顯成效；甚至水利署今年度清淤目標量，再提升至1,243萬立方公尺，為歷年平均清淤量的二倍以上

為因應未來氣候變遷極端降雨挑戰，並提高清淤效率，各重要供水水庫強化水力排砂防淤設施，亦為水庫永續利用關鍵工作之一，包括石門水庫發電鋼管改造具排砂功能2013年完工啟用、曾文水庫防淤隧道2017年完工啟用及白河水庫防淤隧道2019年完工。

至於南化水庫防淤隧道及石門水庫阿姆坪防淤隧道，均預計2021年完工、白河水庫繞庫防淤隧道預計2023年完工，將可大幅提高水庫在颱洪期間防淤能力，有效維持水庫庫容及確保永續經營，為台灣留住珍貴的水資源。

(工商 )