企業持續投資台灣 三大投資案增3家逾28億元 17:202020/04/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資台灣事務所23日召開台商回台、根留台灣投資審查會議，會中通過3家企業合計投資超過28億元提升在台產能，分別為台商金瑞瑩工業，以及根留企業邦特生物科技、生展生物科技2家。 累計「投資台灣三大方案」通過447家企業投資達9,675億元，預估創造7.78萬個本國就業機會。其中台商有181家投資約7,518億元，帶來6.14萬個就業機會；根留台灣企業共有60家投資約1, 268億元，可創造9,830個本國就業機會，後續尚有69家企業排隊待審。 (工商 ) #生展 #台產 #邦特 #就業機會 #投資台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 報告：美對陸出口支撐對當地近1百萬個就業機會 23:442020/04/21 兩岸 彰化暖心醫院發揮大愛 供50工作機會伴鄉親度過疫情 14:392020/04/22 生活 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 英特爾真的掰了？ 驚爆台積電再奪蘋果肥單 - 財經 美股熊市還沒完！花旗警告：留意這訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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