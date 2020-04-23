投資台灣事務所23日召開台商回台、根留台灣投資審查會議，會中通過3家企業合計投資超過28億元提升在台產能，分別為台商金瑞瑩工業，以及根留企業邦特生物科技、生展生物科技2家。

累計「投資台灣三大方案」通過447家企業投資達9,675億元，預估創造7.78萬個本國就業機會。其中台商有181家投資約7,518億元，帶來6.14萬個就業機會；根留台灣企業共有60家投資約1, 268億元，可創造9,830個本國就業機會，後續尚有69家企業排隊待審。

(工商 )

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