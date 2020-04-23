受到新冠疫情的衝擊，公司申請上市陷入停聽看！長亨精密（4546）今（23）日向證交所送件申請股票上市，為今（109）年第一家國內公司申請股票上市。長亨23日在興櫃最後收盤成交參考價為79.5元。

長亨公司負責人為紀一珍，公司實收資本額3.39億元，主要產品包括飛機發動機高端零件、飛機發動機組合件模組及飛機發動機次組合件等；去108年稅前純益3.14億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.38元。

(工商 )