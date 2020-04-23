老爺酒店集團首度舉辦的線上閃購旅展，本月21日上線開賣後，首日業績衝破千萬元，顯現國人期待疫情早日消失的日子盡快到來，為因應消費者的好評，原訂只賣三天的線上閃購旅展，決定加開「安可場」延長銷售24小時至4月24日止，單筆滿額10,000元抽聯合住宿券以及消費紀錄單筆滿20,000元再抽11家老爺「頂級套房」住宿券的活動也都同步延長計算至銷售截止。

老爺集團首次自辦線上旅展，熱銷商品冠軍仍是可用於11家老爺飯店的「聯合住宿券」，加上買20張送2張、買30張送3張(以此類推)的活動奏效，消費者湊單一起團購、多買多送非常划算。熱賣榜上還有知本老爺雙人遊住宿券(買10送1)、台南老爺行旅雙人住宿券(買5送1)等，價格最殺的「宜蘭雙老爺假期」住礁溪老爺、送傳藝老爺三天兩夜只要9,290元也是熱銷商品。

老爺線上旅展全台11家老爺飯店推出「平日限定優惠」、「假日不加價」等較以往更下殺的住宿專案，正符合因應疫情改變的旅遊型態。消費者趁特價期間先買商品禮券，到2021年5月底前可隨時使用，實現「分流旅行」的概念，因而有許多消費者買單。想出門散心走走的消費者可選擇平日享受閑靜，若只能假日出遊也可以超值價格入住飯店。

(工商 )