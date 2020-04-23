中租-KY（5871）公布2020年3月自結合併營收47.94億元，月增7.75％、年增1.92％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利13.76億元，月增達10.19％、年增2.36％，亦創同期新高、並創歷史第3高，每股盈餘（EPS）1.03元。

累計中租2020年首季合併營收139.42億元，季減14.87％、年增8.12％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利39.23億元，季減1.7％、年增9.62％，亦創同期新高、亦創歷史第3高，每股盈餘2.95元。

中租表示，3月營收、獲利同步「雙升」，主要受惠當月新增業績增加，且業外有中國大陸地區認列稅務利益挹注。因應新冠肺炎疫情可能影響，中租將今年放款成長目標略降至5～10％，其中台灣及中國大陸預期可維持5～10％成長，東協地區則可望成長逾10％。

中租2019年合併營收591.32億元，年增17.16％，歸屬母公司稅後淨利154.68億元，年增15.7％，每股盈餘11.65元，齊創新高、連2年賺逾1股本。董事會決議擬配息4.6元、配股0.4元，將待5月27日股東常會通過，並全面改選6席董事、3席獨董。

(時報資訊)