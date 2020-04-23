新冠肺炎疫情導致許多人失業，有申請失業給付的需求，而北市就服站採「隨到隨辦」抽號碼牌模式，其餘縣市與中央所屬就業中心卻採「預約制」模式辦理，導致有新北市民感到不便，而跑到北市申請。北市勞動局強調，「愛人如己」，接受跨市的民眾來北市申請失業給付，但也呼籲新北能放寬申請方式。

勞動局統計，北市截至22日止，申請失業給付人數達9170人，相較於去年同期增加35.29％，受疫情影響的失業人潮陸續攀升，各就服站排隊等候申請失業給付或津貼業務者眾，耗費許多時間。

勞動局長陳信瑜表示，北市王欣儀議員質詢關心就服站大排長龍的情形，據調查發現，部分就服站受理失業給付申請的民眾，設籍在北市與外縣市者，有接近5比5的比例，而全台僅有北市因地理交通位置便利，採「隨到隨辦」抽號碼牌模式，其餘縣市與中央所屬就業中心則採「預約制」模式辦理，因此造成北市各就業服務站大排長龍。

陳信瑜說，有民眾反應，現在前往新北市的就服站，已經要預約到5月底才能辦理就業服務，緩不濟急，甚有就服站的人員告知，直接指定民眾前往北市西門或艋舺就服站辦理，因而造成2個站每天人滿為患，民眾排隊等候比以往多出2倍時間才能接受到服務。

陳信瑜指出，現在疫情影響的失業問題非常嚴峻，中央與新北等縣市府應與北市共同正視失業者所受失業帶來的經濟壓力，應盡速受理失業者申請失業給付的需求，讓失業者可以盡速獲得失業給付維持基本生活，紓緩經濟壓力，呼籲應暫時變更預約制模式，解失業者燃眉之急。

北市就業服務處提醒，到北市申請失業給付或津貼服務的民眾，可以至官網查詢各就服站櫃檯叫號進度，避免等候太久，或前往人潮較少的就服站尋求服務。相關疑義可電洽本處就業服務專線02–23085231洽詢，北市各就業服務站資訊請至官網（https://eso.gov.taipei/）查詢。

(中時 )