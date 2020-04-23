財團法人台中市大里杙福興宮，日前捐贈了一台「A1智慧雙鏡頭影像體溫感測器」設置於霧峰分局出入大門，霧峰分局員警及福興宮董事們齊聲說讚。（ 台中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

警察機關，民眾出入頻繁，為幫忙員警檢疫工作簡化、效率提高，財團法人台中市大里杙福興宮董事長、市議員張滄沂，日前捐贈了一台「A1智慧雙鏡頭影像體溫感測器」設置台中市警局霧峰分局出入大門，讓分局防疫升級不漏檢。

由於警察工作均處於接觸性高風險中，近期防疫工作又有協助查察民眾檢疫及隔離措施及臨檢依規定必須停業的酒店舞廳等任務，風險相對提高，而為落實防疫工作，各警局進出上班及洽公人員都需以額溫槍逐一量測及酒精消毒。

台中市議員兼大里杙福興宮董事長張滄沂得知鑫寶公司「A1智慧雙鏡頭影像體溫感測器」頗受好評，即購入贈與霧峰分局，並於即日起在設置在分局大門出入口，協助檢測，讓員警能安心工作。

該檢測器具有「AI人工智慧辨識」、「室內外皆宜」、「多人動態測量」與「易於快速布建」四大特點，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，同時透過臉部辨識量測鏡頭1到3公尺內民眾。霧峰分局長廖國政也實際測試了幾次，發現該儀器反應迅速，也能正確的偵測到受測者體溫，感謝福興宮贈與這樣的利器，讓警察同仁能安心工作。

(中時 )