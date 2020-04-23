衛生福利部基隆醫院長林慶豐非常感謝明德國中全體師生及家長會。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

面對新型冠狀病毒肺炎疫情，基隆市明德國中師生感念身處第一線的醫護人員，由老師徐明德帶領學生，發揮創客自造精神，使用學校3D列印設備，經過數週規劃設計與分組試作後，生產出「輕便型安全透明防護面罩」，特別致贈給基隆醫院的醫護人員。

防護面罩材質採耐用的PC面板，頭圍分有三種尺寸，具備簡易組裝、方便攜帶，佩戴時不會影響視野，有效隔絕細菌、飛沫及分泌物等優點。明德國中師生團隊初始試作20個防護面罩，先贈予校內警衛、志工家長與護理師，經實際使用過後，獲得極大好評與迴響。團隊也因此加強信心，決定趕製面罩一批，希望能讓守護病患的醫護人員們獲得更多的保障，並藉此傳達對醫護人員崇高的敬意。

衛生福利部基隆醫院長林慶豐表示，非常感謝明德國中全體師生及家長會，尤其師生們每日自行利用放學後的時間，馬不停蹄地趕製，只為了能儘快將面罩送到我們醫護同仁的手上，可謂禮輕情意重，校方以此方式帶領同學走出書本，真的很用心，以實際行動去實踐社會關懷及落實社會參與，他謝謝大家無私地付出心力，你我一起落實個人良好衛生習慣，戴口罩、勤洗手，他強調，目前仍為防疫期間，基隆醫院已經作好最好的防疫措施，提供民眾一個安心的就醫環境，也希望基隆地區每一位鄉親都能健康、平安。

(中時 )