立法院國防外交委員會昨邀請國防部說明敦睦艦隊染疫，民進黨不僅被爆出事前與國防部長沙盤推演，當天還攔不住國民黨的召委呂玉玲現場call out敦睦支隊長陳道輝，當天更被國民黨突襲通過成立本案的調閱小組，民進黨一路低估國民黨的能力以及陳道輝的覺悟，節節敗退，自家立委更因為屢次失言讓政黨形象受創。

敦睦支隊染疫事件，因為國防部前後說法不一不僅傷害國軍形象，政府威信也受創，蔡英文總統昨天還親上火線道歉。而本來應該跟以往一樣做好萬全準備的民進黨立院黨團，這幾天卻因為太低估對手，慘遭滑鐵盧。

首先，為了了解案情加上定調昨天在委員會的論調，民進黨團總召柯建銘4月21日召集國防部長嚴德發及黨籍立委到他辦公室討論，會中聽取國防部的報告並對接下來的論述以及隔天的議事攻防做討論。豈料消息走漏，民進黨立委王定宇被電視台記者逮到，直接坦言找嚴德發來開會，這個消息立刻被呂玉玲披露出來，指控他們正在「串供」。

隔天，民進黨團本來打算以程序方式拖延報告時間，要求國民黨不能跟支隊長、艦長跟醫官視訊，民進黨以「不要獵巫」為由，要求要問責就去問部長，原本正如民進黨預期，程序被拖過去，國防部的報告也順利進行、民進黨立委也開始質詢，沒想到此時陳道輝一通電話打給海軍參謀敖以智，自願接受立委連線訪問。

時間恰巧是呂玉玲暫時休息到走廊接受媒體採訪之後，敖將電話轉交給呂，呂接著就在會議上公開詢問陳道輝。據了解，呂玉玲一開始便向軍方要求視訊會議，軍方說法一改再改，最後的說詞是無論支隊長、艦長或是醫官都沒意願接受視訊會議，但事實上，陳道輝在前一天透過其他管道向委員會表達有意願接受詢問，當天再度主動聯絡敖，顯示陳意志堅定。

而民進黨本來規劃佔領整個上午議程，綠委質詢都排在昨天會議的上半場，後半場才是藍委，因此許多人質詢後就離席。然而正是這樣的疏忽，中午左右被國民黨突襲通過臨時提案，成立此案的「調閱小組」，當時民進黨立委恰好不在場，回來時已經被國民黨通過提案。

由於國民黨過去在議事攻防上幾乎沒有贏過，民進黨低估了國民黨的能力，也低估了陳道輝的覺悟。昨天在委員會上的藍綠交鋒，可以說是一連串的錯估，導致綠委節節敗退。更糟的是，民進黨立委趙天麟講出「男子和哭哭啼啼」這樣的重大失言，不僅遭在野黨聯合砲轟，甚至連自家人都不挺，紛紛切割、譴責，他自己昨天晚上也在臉書上道歉。

民進黨在這段攻防之中，除了國軍態度反覆令人感到反感，接著又被披露會前找部長來「串供」，還被國民黨突襲通過一個未爆彈「調閱小組」。而這連串失誤，不僅傷及政府形象，還洗白了一直被抹紅的國民黨立委吳斯懷，還製造了海軍的英雄陳道輝，向來擅長玩議事規則跟帶風向的民進黨，輕敵吃了一記悶虧。

(中時 )