新冠疫情對全球經濟社會的傷害前所未有，香港北威集團董事總經理劉憶如今（23）日表示，各國政府能做的事也不多了，寬鬆貨幣政策和財政振興計畫暨紓困方案，是唯二的選擇，我國中央銀行是否會持續降息以展現救市意圖，6月底前有兩項觀察點可以關注。

固定每季舉行的北威論壇，受疫情影響此次改為線上進行，且議題就是正在發生的新冠疫情與經濟、市場的關係。邀請台灣大學經濟系名譽教授林建甫、台新投顧總經理李鎮宇等學者專家專題報告。

主持人劉憶如指出，大多數國家此次多採降息作為抗疫，美國聯準會快速降息逼近0，台灣沒有降息太多，因此外界覺得6月的第二季央行理事會應該會再度降息，是否會真的發生，值得觀察點有二項：一、如果其他國家的央行繼續降息，台灣相對上降息太少，出現太大的息差，台灣就有必要再降息。二、現在起到6月底，陸續公布的經濟數據如果比想像中來的差，當然央行也有必要降息。

台灣大學經濟系名譽教授林建甫則認為，如果只看利率的數字，台灣是有降息的空間，歐美國家已經沒有。但是央行還有其他作法，市場金融工具也很多，如債券發行、定向降準等，而且很多利率政策要搭配財政措施，目的是減低融借企業或個人的負擔。

林建甫也提醒，景氣循環帶來的是汰弱扶強，政府也要有積極作為，現在透過紓困幫助好企業能渡過難關、並順利轉型，一旦疫情平穩後，央行也應該要升息、縮表，讓貨幣供給回到常態，以避免非典的財經措施留下無法解決的副作用。

(工商 )