摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，美股費半指數22日強彈近6％，帶動台股23日早盤跳空上漲，惟國際系統性風險壟罩下，買盤追價意願偏弱，中場過後獲利賣壓出籠，終場僅小漲58.77點。以價量結構觀察，台股上有季線反壓，下有月線支撐，預期後市將持續在區間進行震盪整理。

類股方面，光通訊族群23日漲勢整齊，光環、華星光雙雙漲停外，聯鈞、波若威同步收紅，而防疫概念股表現同樣穩定，恆大、南六漲幅皆逾5％，另外在國際原油大幅反彈後，台塑、台化、南亞等個股23日也有所表現。

個股方面，本周納入投資組合的矽力-KY，預估今年可取得大陸55~65萬座基地台訂單，持續吸引資金轉入，加上股價高，籌碼相對穩定，股價23日重啟漲勢，中線持續看好。

操作方面，現階段行情多空不明，加上國際經濟問題壟罩，建議投資人先降低持股並且縮短操作周期，以降低整體風險。

(工商 )