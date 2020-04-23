倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高震盪，終場上漲58.77點，漲幅0.57％，收在10,366.51點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.18點，漲幅0.91％，以131.08點作收。三大法人方面，外資續賣39.6億元，投信轉買13.79億元，自營商續賣7.65億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回1,677口多單，累計淨多單部位為36,637口，心態轉趨謹慎中性偏多。

新冠肺炎疫情的危機尚未解除，全球累計確診病例達262萬人，更有逾18萬人死亡，加上油價崩跌、磐石艦出現疫情破口等因素，造成台股22日再探10,140點低點，然在多方控盤格局下，後市行情震盪往上的看法並未改變。

此外，從兩大風險訊號也能看出端倪，包括美元指數及美國標準普爾500波動率指數（VIX恐慌指數）在油價崩跌下，卻未出現異常飆漲，顯見本波重挫只是短期的心理影響，加上大盤月線翻揚向上、9,954點頸線關卡有撐、融資餘額水位處於低檔，綜上所述，預期台股短期於月線至季線間震盪換手整理的機率較大。

個股方面，除防疫概念股台康生、瑞基、寶齡富錦、高端疫苗、合一、優盛、恆大及南六外，包括光通訊、Mini LED、電阻變壓器、印刷電路板（PCB）、IC載板、IP設計、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、連接器、銅箔基板等相關個股23日表現同樣強勢，顯見市場人氣尚未退燒，因此對於短線的震盪投資人也無須過度擔心。

至於本周納入投資組合的榮創，具備營運轉機題材，23日延續前日強勁走勢，再度呈現量增價漲格局，在趨勢及業內法人大戶心態偏多不變前，後市續攻向上的機會可期。

(工商 )