永誠國際投顧分析師李忠興指出，台股23日早盤開高，一度大漲155點，然隨即賣壓加重，指數又壓回至平盤以下，中場過後指數緩步推升，尾盤收漲58.77點。個股方面，本周納入投資組合的泰博，防疫醫材需求暢旺，產能持續擴充，3月營收創歷史新高，本季營收仍有相當大的機會走高。

他表示，國際油價連續兩日重挫，22日從21年的低點回升大漲19.1％，加上美國國會將批准近5,000億美元的紓困計畫，激勵道瓊指數強彈456.94點，費半指數漲幅更高達5.88％。

就盤勢來說，台股仍屬偏多格局，只是由3月19日觸底快速反彈的V轉變成緩步盤堅，而操作上就必須跟消息面反著做。若美股大漲，隔日早盤要逢高先賣；反之，若美股重挫，則短線宜尋找強勢股拉回機會、開低先買。

加權指數尚處季線之下，但中期趨勢轉為多頭的個股數量明顯大增，22日增加73檔、23日增加75檔，目前站上季線的個股占所有股票約三成，若數量持續攀升，即顯示趨勢續朝多方發展。

這些率先站上季線的個股，就是走勢超越大盤的領先股，惟絕大多數的投資人不敢買強勢領先股，只敢介入落後補漲股，不過，其實就操作的角度而言，同樣的介入時間，領先股的報酬率是遠勝落後股的。

(工商 )