啟發投顧分析師楊基政認為，台股上臨季線反壓、下有月線支撐，在二者區震盪整理機率高，持續進行打底及擴底，盤面類股輪流反彈，電子族群彈至中期均線位置建議先出場，生技族群則宜檢測個股強勢，短線上勿追高殺低，可留意3月營收成長性高的族群或個股，反之，3月營收出現明顯衰退者則應避開。個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，技術面見轉強訊號，未來有續漲的機會。

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