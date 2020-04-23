大葉大學生資學院張世良院長(右)運用校友游昇達(中)提供的中藥材，示範防疫茶。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學示範教民眾如何在家自用中藥材煮養生防疫茶飲。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

防疫茶這樣喝減少病氣！大葉大學生物資源暨科技學院院長張世良同時擁有中醫師身分，新冠肺炎全球肆虐，他分享中醫「扶正祛邪」觀念，並示範2款防疫茶，平日偶爾煮來喝，強化體質、提升免疫力。

張世良指出，中藥自古以來就被用來養生，古籍說「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」，體內正氣若不足，邪氣就有機可趁；他以校友游昇達提供的中藥材，示範兩款防疫茶，是從中醫傳統的玉屏風散改良而來，一般人都可以喝，但已有感冒症狀者則不建議飲用。

通用版防疫茶採用紫蘇葉1錢、麥門冬2錢、菊花1.5錢、蘆根2錢、魚腥草2錢、桔梗2錢、甘草1錢，搭配5碗水；補氣版則是薄荷1.5錢、防風2錢、黃耆3錢、甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、荊芥1錢、炒白朮3錢、紫蘇葉2錢，加7碗水。

煮法是先開大火煮沸，再轉小火繼續煮約15分鐘後即可。其中紫蘇葉、菊花成分久煮易揮發，最好在起鍋前幾分鐘再下。建議成人早晚各1次，每次約100CC，一周可喝2、3天，並不建議長期飲用。

祥好蔘藥行負責人游昇達說，2款防疫茶配方都是從中醫預防感冒的處方箋改良而來，像金銀花就有抗發炎功效，試煮過幾次具香氣且不刺鼻，喝起來也很順口。

(中時 )