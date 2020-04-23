「音樂大玩童」 傑森瑪耶茲（Jason Mraz）繼2018年發行專輯《Know. 懂得愛》後，睽違兩年推出新作品〈Look For The Good〉，同名新專輯預計將在6月發行，融入全新音樂風格的傑森瑪耶茲相當值得期待！

傑森瑪耶茲與台灣緣分深厚，他曾四度來台，包括受邀參加金曲獎與金曲歌王林俊傑合唱〈I’m Yours〉、首次來台便完售的台大體育館演唱會，以及兩次攻蛋經驗，他的〈I’m Yours〉、〈Lucky〉等金曲在台灣也長年傳唱，可以說是台灣最愛的西洋情歌天王。傑森在去年來台時，更因收到來自華納音樂以再生紙與回收吸管製作的多白金唱片，而感動在社群網站上寫下「台灣很了解我」的字句，表達對台灣的喜愛。

經過兩年的籌備，傑森瑪耶茲終於要在6月19日發行全新專輯《Look For The Good》，他也在4月搶先暖身，發行收錄在專輯中的同名單曲〈Look For The Good〉。傑森的新歌保有他一貫的正能量，也加入了輕快的雷鬼節奏，全新風格令人耳目一新。值得一提的是，他在MV中不計形象搞笑，除了大秀舞技嗨跳錘子舞，還有各式各樣「環保」風格的場景，超惡搞MV引粉絲爆笑；也有網友直讚：「在這種隔離時期聽這首歌變得開朗了！」

此外，傑森瑪耶茲在家防疫期間，也充分展現了「瑪」式幽默感。傑森的直播中，總是會出現許多有趣的合成畫面，分享他的一些生活碎片、巡演的花絮，也會「翻牌」粉絲們的標記留言，看看大家在隔離時如何去發現生活中的美好，堪稱最療癒的直播之一。傑森瑪耶茲萬眾矚目全新專輯《Look For The Good》6月19日全面數位上架。

(中時 )