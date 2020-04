「音樂大玩童」 傑森瑪耶茲(Jason Mraz)繼2018年發行專輯《Know. 懂得愛》後,睽違兩年推出新作品〈Look For The Good〉,同名新專輯預計將在6月發行,融入全新音樂風格的傑森瑪耶茲相當值得期待!

傑森瑪耶茲與台灣緣分深厚,他曾四度來台,包括受邀參加金曲獎與金曲歌王林俊傑合唱〈I’m Yours〉、首次來台便完售的台大體育館演唱會,以及兩次攻蛋經驗,他的〈I’m Yours〉、〈Lucky〉等金曲在台灣也長年傳唱,可以說是台灣最愛的西洋情歌天王。傑森在去年來台時,更因收到來自華納音樂以再生紙與回收吸管製作的多白金唱片,而感動在社群網站上寫下「台灣很了解我」的字句,表達對台灣的喜愛。

經過兩年的籌備,傑森瑪耶茲終於要在6月19日發行全新專輯《Look For The Good》,他也在4月搶先暖身,發行收錄在專輯中的同名單曲〈Look For The Good〉。傑森的新歌保有他一貫的正能量,也加入了輕快的雷鬼節奏,全新風格令人耳目一新。值得一提的是,他在MV中不計形象搞笑,除了大秀舞技嗨跳錘子舞,還有各式各樣「環保」風格的場景,超惡搞MV引粉絲爆笑;也有網友直讚:「在這種隔離時期聽這首歌變得開朗了!」

此外,傑森瑪耶茲在家防疫期間,也充分展現了「瑪」式幽默感。傑森的直播中,總是會出現許多有趣的合成畫面,分享他的一些生活碎片、巡演的花絮,也會「翻牌」粉絲們的標記留言,看看大家在隔離時如何去發現生活中的美好,堪稱最療癒的直播之一。傑森瑪耶茲萬眾矚目全新專輯《Look For The Good》6月19日全面數位上架。

(中時 )