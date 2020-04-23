海軍敦睦艦隊24位官兵原本拒絕疫調，高雄市長韓國瑜下最後通牒才終於配合。如今海軍「轉彎」願意配調的關鍵內容也跟著曝光，原來是高市府請來海軍軍官「坐鎮」，直接到疫調中心幫忙打電話引導，這才讓拒絕疫調官兵卸下心防，這回終於「接獲上方指示」乖乖服從配合疫調。

海軍敦睦艦隊高雄有12人染疫，市府後續疫調追蹤，第一時間有92人拒絕疫調，事後降低為24人，這些人拒絕疫調的理由竟是「未接獲上級指示」。衛生局強硬表示，若拒絕疫調，可依傳染病防治法，罰6萬至30萬，直到今天下午近4時，才確定這24人願意接受疫調。

是什麼原因讓這24名改變心意？衛生局透露，主要是透過中央流行疫情指揮中心協助與國防部溝通後，今天海軍司令部立即派了兩名軍官到高市府，1人留在市府疫調中心，協助打電話循循善誘引導，除了確認電話疫調真實性外，也告知這24人事關重大及利害關係，必須要配合疫調，這才讓這些人卸下心防，願意吐實。

衛生局指出，其實電話疫調有制定SOP，講話過程必須全程錄音存檔備查，衛生局在疫調時，會表明CDC已提供疫調資料或可請對方回撥電話，增加可信度。另對話會引述，「您好，我是OO區衛生所OOO護理師，請問你是OOO嗎？身分證字號ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ嗎？」

疫調人員致電時也必須提到「因敦睦艦隊事件要向您進行疫情調查，過程中您的陳述依行政程序法可進行錄音，如有不實、拒絕或規避，高市衛生局依傳染病防治法第36條或第43條開罰」。結束後，才會開始進行疫調。

(中時 )