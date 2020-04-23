嘉義市長黃敏惠（右二 ）向文化路夜市攤商宣導防疫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右二 ）到文化路夜市的商店訪視防疫情形。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情持續燒不退，嘉義市長黃敏惠到文化路夜市宣導及訪視防疫情形，為攤商加油打氣，很多攤商戴口罩做生意，民眾也都戴口罩上街，黃敏惠對民眾已有防疫意識感到欣慰，喊話大家一起做好防疫，平安共度這疫關。

疫情嚴峻，文化路自治會配合政府宣導保持社交距離外，在郵局對面、自治會門口也設置酒精乾洗手據點，感謝市長到夜市為攤商加油打氣，攤商有被鼓舞到，紛紛表示會配合做好防疫工作，黃敏惠看到攤商及民眾幾乎都戴口罩，感到欣慰。

黃敏惠表示，防疫工作需要大家齊心合作，政府、民眾、攤商都要好好防疫，戴口罩、勤洗手是對抗病毒，保護健康最重要且最實際的方法，大家落實拱手不握手，避免接觸傳染，保護自己也保護別人。

市府表示，隨著疫情變化，市府建設處及衛生局早已推動市場、夜市攤商戴口罩，更協助攤商爭取口罩配售、定期與不定期的進行消毒，最近更鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」的防疫行動，也有攤商推動「不戴口罩、我不賣」的防疫措施。

市府表示，觀光新聞處與藝術家莊信棠SMART合作，設計沉睡森林動物的防疫標語立牌，放在文化路夜市、嘉義車站、蘭潭等景點，每隻動物戴上不同花色的口罩，提醒大家勤洗手、保持社交距離、戴口罩共同守護嘉義市。

(中時 )