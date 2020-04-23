大陸工業用縫紉機零組件大廠強信-KY，去年受中美貿易戰影響，營收及獲利雙雙比前年衰退，本期淨利2.91億元，EPS從前年4.76元降為4.38元。今（23）日董事會決議每股配發現金股利4元，配發率91.74％；以今日收盤價44.0元計算，現金殖利率9.09％。

強信3月及第一季受新冠肺炎疫情影響，3月營收雖優於2月，但囿於外銷因國外港口關閉，約有10％出貨受阻，無法即時出貨，造成3月及第一季合併營收雙雙都比去年同期下滑。強信3月合併營收人民幣2,348萬元，月增18％，折合新台幣計價1.01億元，月增18.01％，年減37.78％。第一季合併營收新台幣2.64億元，年減幅38.19％。

強信預期這波疫情會讓許多成衣廠會改變使用習慣，反而有助於自動化設備及裝置銷售，等疫情和緩後，市場供需機制將恢復正常水準，出貨也會增長。

(工商 )