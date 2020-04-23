恆生指數收報23,977點 上漲0.35％ 17:492020/04/23 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆生指數23日高開90點，盤中一度上漲214點，高見24,107點，挑戰10天線（約24,118點）失利後，曾倒跌87點，低見23,806點，最終收報23,977點，上漲0.35％。 此外，國企指數23日收報9,703點，漲幅為0.35％。 香港信報報導，個股方面，騰訊23日收漲0.5％，收報411.6港元，成交額居首，達到73.26億港元。銀娛收漲3.6％。金沙中國收漲2.8％。 (工商 ) #收報 #收漲 #恆生指數 #高開 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 財經 滬指收升0.5％ 三連升 15:412020/04/20 財經 《韓股》美韓追加紓困 韓股收漲0.89％ 16:312020/04/22 財經 《港股》A股、美股期貨上揚 恆指收漲0.42％ 17:052020/04/22 財經 A股開盤：滬指高開0.23％ 抗疫股捲土重來 10:282020/04/23 兩岸 滬深兩市早盤高開 由漲轉跌 10:252020/04/23 財經 《盤後解析》高壓難解 10400關沒坐穩 14:322020/04/23 財經 《日股》跌深股領軍 日經指數收漲1.52％ 15:232020/04/23 財經 《韓股》油價反彈＋美擴大激勵 韓股收漲0.98％ 15:572020/04/23 財經 《港股》恆指收漲0.35％ 惟交投仍顯清淡 16:482020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 美股熊市還沒完！花旗警告：留意這訊號 - 財經 英特爾真的掰了？ 驚爆台積電再奪蘋果肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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