恆生指數23日高開90點，盤中一度上漲214點，高見24,107點，挑戰10天線（約24,118點）失利後，曾倒跌87點，低見23,806點，最終收報23,977點，上漲0.35％。

此外，國企指數23日收報9,703點，漲幅為0.35％。

香港信報報導，個股方面，騰訊23日收漲0.5％，收報411.6港元，成交額居首，達到73.26億港元。銀娛收漲3.6％。金沙中國收漲2.8％。

(工商 )