亞泰(4974)因緬甸廠第4條產線完成擴產，不僅在中美貿易戰時獲客戶青睞轉單，在全球新冠肺炎疫情之下亦充分發揮支援效益，為因應訂單需求，亞泰影像將持續擴大緬甸廠產能，亞泰總經理吳淑品表示，緬甸廠產能將擴增加130萬套，希望未來深圳廠及緬甸廠生產將各佔集團50%。

中美貿易戰爆發後，各大品牌廠紛紛尋求有大陸以外廠區的供應商，亞光亞泰集團因擁有緬甸廠區，在中美貿易戰時獲得客戶青睞，轉單效應讓亞泰影像去年業績未受中美貿易戰影響逆勢創高，而新冠肺炎於農曆年前在大陸地區大爆發，緬甸廠亦適時發揮支援角色，讓亞泰第1季業績創下歷年同期新高。

隨著客戶訂單湧入，亞泰影像緬甸廠區過去幾年持續增加產線，第4條產線於2019年完成，目前月產能已達110萬套，近期全球新冠肺炎疫情迫使學校及企業改採線上教學與居家辦公，帶動掃瞄影印需求強勁，亞泰影像計畫今年將持續擴產，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元到1億元，擴產後緬甸廠月產能將達130萬套，加上深圳廠，全年總產能將維持3000萬套。

緬甸廠經濟規模效益也反應在亞泰影像毛利率上，吳淑品表示，1個深圳廠員工成本等於緬甸廠4個員工，第1季深圳廠受疫情影響較晚復工，致使緬甸廠產出佔比拉升到57%到58%，亦推升第1季毛利率達15.13%，公司長期目標是深圳廠及緬甸廠產出佔比各佔50%。

展望第2季，吳淑品表示，受疫情及緬甸潑水節假期影響緬甸廠產出，預估4月營收將較去年同月下滑，不過第2季訂單較第1季成長20%到30%，公司希望第2季能維持去年同期水準。

(時報資訊)