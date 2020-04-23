信邦(3023)董事會通過大陸子公司-北京信邦同安電子在大陸掛牌案，信邦表示，為因應掛牌需求，屆時北京同安電子將增資發行新股，若順利上市，預計2022年到2023年可以掛牌，信邦對其持股比率也將從現行的92.86%下降至65%。

為快速拓展大陸相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高信邦公司(集團)全球競爭力與提升品牌形象，信邦大陸子公司-北京信邦同安電子擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票，並在深圳創業板或其他資本市場上市交易，今天信邦董事會亦通過此議案。

信邦表示，子公司北京同安在A股掛牌，對母公司信邦和子公司北京同安，算是雙贏的策略，對信邦言之，募資取得的資金除可用來增建廠房、購置研發設備及補充流動資金外，也可用來參與子公司江蘇英邁能源科技公司的增資案；此外，亦可透過此機會為信邦集團搭建獨立的融資平台，以強化集團資本實力；北京同安也可趁此掛牌之機，提升公司形象，並發揮「吸引人才」的奇效。

據了解，北京信邦同安電子約佔信邦集團整體獲利約20%。

不過，著眼於市場的不確定性，信邦也強調，北京同安向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，雖已獲董事會首肯，但截至目前為止，該案尚未正式送件，至於未來送件時點及申請期間長短，信邦也不排除視環境及條件進行調整。

(時報資訊)