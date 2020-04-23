六都真的會封城嗎？最新說法看這裡！

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，國內部分縣市開始出現風城的聲音，六都甚至開始為封城做預先演練、預期性兵推，六都各市長對兵推的看法也陸續出爐。

台北市長柯文哲：要做封城實兵演練，需大規模調動、成本太高，還要牽涉到中央部會，比想像中還困難，各縣市不是想封就封、「自己做自己High」。但已安排下周27日做「桌上演習」，且會做好幾次。

新北市長侯友宜，新北市不斷超前部署，20日已實施封城兵推，兵棋推演前新北市準備了3個多禮拜，蒐集了許多國內外資料，北部各縣市政府也有派員到場見證，若有需要，新北市都願意全力協助。

桃園市長鄭文燦：桃園現階段應聚焦大型社區群聚感染該如何處理、未來擴大到非醫院篩檢的能量如何，預告桃園將推動社區篩檢站，將以萬人為單位，在活動中心、衛生所等適當地點擴大普篩能量，若未來真的社區發生疫情的時候，每一個篩檢站的設置，可以有完整的作業程序。

台中市長盧秀燕：台中市府為因應新冠疫情擴大管制兵棋推演」事宜，預計星期五下午傍晚會於市府內部進行預演，星期六25日上午則於台中市政府的市政廳正式進行兵推演練；其兵推並未有實際的管制措施，為會議演練，不會影響市民在星期六的生活。

台南市長黃偉哲：台南防疫一定充分配合中央，台南採檢能量、檢疫能量充裕，大家不必過慮，所謂封城說，他有必要說明白，他從來沒有提過5月1日封城，「台灣這麼小，沒辦法單獨封城，還是要與中央密切配合」。

高雄市長韓國瑜：宣布將對高雄4千多位第一線醫護人員全面篩檢新冠肺炎，確保健康，目前等衛福部的許可證。5月3日在鳳山及四維2棟行政中心大樓，模擬封社區的防疫兵推演練。高雄市研考會主委李銘義說明，兵推是實際操演，會出動救護車、醫院接送，環保局跟消毒人員、化學兵都會實際大範圍消毒。

宜蘭縣政府21日則表示，目前縣內收治的確診個案最大的醫療容量上限為148人，但極有可能將會提前封城。但依照目前政府的規範，衛生局表示也許不必真的等到這個目標，中央便會先下令讓宜蘭縣封城的防疫政策。

基隆市長林右昌14日表示，若廟口萬一發生疫情，最壞的狀況，市府會採取較激烈的手段，封閉廟口夜市。若廟口夜市真的成疫情破口，該封就會封。

(中時電子報)