警方協助超商女店員追失款，跑到拾荒老伯家翻找垃圾袋。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市南區一家超商女店員22日下午1時許，在結算現金時，竟粗心將一捆6萬現金丟入垃圾桶內，發現時垃圾已被拾荒者載走，心急如焚報警，警方調閱監視器急追12公里外高雄市茄萣區，得知拾荒老人已搬到南區再奔回，2小時內追到拾荒者家中，在垃圾袋中翻找，終於尋獲尚未丟垃圾車的6萬元，女店員見「完璧歸趙」，開心的感謝警方幫忙。

南區一名30多歲的超商女店員22日在整理櫃台並點算現金時，粗心的將一捆現金丟進資源回收桶內，等到發覺時，回收物已被一名拾荒者載走，店長表明若失款找不回，將從薪水內按月扣除，她欲哭無淚，只好報警碰運氣。

員警接獲超商報案，調閱監視器畫面急追拾荒者，從車籍資料找到高雄市茄萣區家中，鄰居稱他早已搬到台南市南區金華路一帶，警方一趟路撲空，再驅車追回南區拾荒者家中。

警方趕到時，拾荒老伯已將3大垃圾袋中的寶特瓶、鋁罐、紙盒挑出，其餘準備丟垃圾車，警員從垃圾袋中翻找，果然發現一捆厚厚千元現鈔，老伯表示，沒看到垃圾袋內還有錢，如果不是警員趕到，應該會把剩下的垃圾直接丟往垃圾車。

女店員得知失落的現金追回，喜出望外，直呼要請派出所警員每人一杯咖啡，但警方婉謝，警6分局長陳建民認為陳鎮然、周欣宏兩名追款員警有報案人的同理心，將給予即時獎勵。

(中時 )