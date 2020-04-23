《北韓新聞》（NK News）援引住在平壤、能夠與境外溝通人士的消息報導，北韓消費者本周紛紛「搶購」食品，部分商店貨架空蕩蕩，最初進口水果和蔬菜短缺，後來其他商品也缺貨。據悉，民眾恐慌瘋搶可能是因為北韓即將實施更嚴格的防疫措施，與本周領導人金正恩可能病重的報導無關。

亞洲自由電臺(Radio Free Asia)上周曾報導，大批民眾瘋搶導致北韓主食價格暴漲。中國大陸新冠肺炎病例今年1月開始暴增的時候，與大陸接壤的北韓隨即封鎖邊境。儘管平壤政府聲稱北韓無確診病例，但駐韓美軍司令艾布拉姆斯（Robert Abrams）上月在一個電話會議上對記者說，美國相當確定北韓有人染病，因為北韓的軍事活動明顯減少。

北韓出現食品短缺是常見現象。1990年代的饑荒曾讓該國多達一成的人口喪生，如今新冠病毒會讓情況變得更糟。聯合國世界糧食計畫署本周警告稱，大流行病造成的經濟困難可能導致開發中國家饑荒。

(中時 )