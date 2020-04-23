全球晶圓代工龍頭台積電公布2020年第一季度財報，合併營收新台幣3106億元，稅後純益約新台幣1169億9000萬元、每股盈餘4.51元，創下同期新高紀錄。供應鏈不時傳出華為砍單消息，加上新冠肺炎疫情衝擊，原本外界預期台積電營運不免受到影響，但在AMD、NVIDIA追單之下，不僅填補華為砍單缺口，甚至在疫情大流行之下業績仍有支撐。

據digitimes報導，新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟低迷壓抑終端消費需求，加上封城、邊境封鎖等效應下，帶動宅經濟發展，推升PC、線上遊戲與伺服器相關需求，其中，超微(AMD)、輝達(NVIDIA)晶片訂單大增，7奈米、12奈米以及16奈米需求也不斷推升，2大廠下單也讓台積電上半年業績表現亮眼，，今年也有望在疫情肆虐下獲得支撐點。業界也有消息指出，AMD、NVIDIA下半年將推出7奈米製程的新款繪圖處理器，預料將吹起一波PC換機潮。

根據台積電年報顯示，受到疫情衝擊，預期高效能運算平台(包括個人電腦、平板電腦、伺服器、基地台、遊戲機等)單位出貨量將呈現中個位數百分比衰退，但隨著持續5G 基地台部署、數據中心人工智慧伺服器需求、新一代遊戲機上市，高效能及高功耗效率的中央處理器、繪圖處理器、網路處理器、人工智慧加速器與相關的特殊應用積體電路等需求不斷提高，將驅使高效能運算平台往更先進製程發展。

(中時電子報)