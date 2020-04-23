由Eskyfun平台代理發行的橫向異世界冒險手遊《冒險聯盟》，自開放事前登錄以來，短短一週內吸引了將近10萬玩家熱情參加，官方今（23）日再釋出遊戲三大職業及轉職系統等特色介紹，幫助玩家在廣闊的泰爾大陸之中，都能化身為自己所喜歡的冒險家身份，進一步了解《冒險聯盟》！

遊戲共有三大職業「劍士」、「法師」、「弓手」供玩家選擇，「劍士」注重力量且捍衛信念、「法師」擅長魔法與遠距離攻擊、「弓手」身手矯健、行事敏捷。而每個人物外型還可根據玩家喜好自由打造。

●揮舞王國之劍 守護心中的正義

「劍士」斬惡之刃 劃破天際〈圖/天遊網絡 提供〉

男劍士出生於因特塔爾小村落，夢想成為王國的英雄，對於劍術有著與生俱來的天賦，擅長使用巨劍進行攻擊，同時還擁有矯健身手閃避敵人的進攻。在泰爾大陸陷入危機時，男劍士帶上巨劍，挺身而戰。而女劍士曾親眼看見自己的村落被魔物摧毀，一夕之間失去親人與朋友，為避免悲劇重蹈覆轍，便踏上冒險旅程！

劍士的基礎技能包括「劍氣斬」、「旋風斬」、「衝鋒斬」、「天降巨劍」等。爾後進行轉職進階時，還能釋放更強大的攻擊力與機動力，形成有力的連擊，通過華麗流暢的招式對敵人造成高額傷害。女劍士比男劍士還擁有更高的靈活性，更能自由穿梭於戰場之中。

●魔法Show Time 來大鬧一場

法師禦靈先知 武動乾坤〈圖/天遊網絡 提供〉

魔法協會一直沉浸於魔法研究，不問世事，直到危機降臨後，見習法師便以協會代表前往泰爾大陸各地，驅逐黑暗中伺機而動的魔物。高貴、冷漠是男法師的特質，時刻保持著冷靜，並藉由魔法護盾在戰場中屹立不倒，同時也具有高額輸出讓敵人無法忽視。女法師與男法師性格不同，充滿活力、開朗，且無法忽視深陷苦難的人們，樂於幫助他人。雖然外表看似有些弱不禁風，但與見習法師一樣擁有定點輸出能力，具有攻守兼備的特性。

「雷電牢籠」、「抗拒火環」、「護體神盾」、「魔力冰鳥」均為法師的天賦技能。技能特點是攻擊範圍廣、傷害高，多以定點輸出為主，行動相對不夠便捷。但在團戰時只要前排有劍士保護，往往能打出成噸傷害。

●萬箭齊發 百步穿楊

「弓手」萬箭齊發 百步穿楊〈圖/天遊網絡 提供〉

隱匿於叢林深處的精靈一族長期肩負著守護森林的重擔，世人稱之為「叢林之心」。精靈每位族人都是天生的神射手，男弓手有著敏捷身手，充滿精靈之力的弓箭，可以一舉擊退入侵者。女弓手的外表呆萌可愛，但個個卻實力雄厚、箭無虛發，無論敵人逃離多遠，都無法避開攻擊。女弓手十分適合擔任團隊的游擊手，釋放冷箭給予敵人致命一擊！

弓手能施展「邪靈止步」、「箭雨洗禮」、「聖箭圖騰」、「終極聖箭」等技能，單體暴擊率極高。而弓手生命較低，對玩家操作技巧較高，但轉職後的技能將會讓玩家眼前一亮，成為控制戰場節奏的大師。

除此之外，《冒險聯盟》還有豐富的轉職系統，可提升群體攻擊的牽制及單體擊殺的技能屬性！玩家只要達180級、達成指定條件轉職，即可得到4個新角色專屬技能及5個通用技能。當等級達到260級、完成任務「封印魔物」、「驅逐魔物」即可二轉，還可獲得「血脈天賦」功能等。等級達330級且完成對應任務可直接三轉，裝備及屬性面板都將大幅提升，最強冒險王就此誕生。

〈圖/天遊網絡 提供〉

《冒險聯盟》事前登錄活動仍火熱進行中，現在參加活動即可獲到限定阿柴主題頭貼，邀請好友加入還有機會領取與遊戲代言人「任容萱」同款時裝與簽名照、MyCard點數卡等眾多福利好康！感興趣的玩家可關注官方粉絲團。

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