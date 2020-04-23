國防部今天在記者會中表示，敦睦艦支隊長陳道輝的表現有目共睹，在任務執行與對官兵的照顧大家都知道，目前調離其職務是必要的程序，將會依證據調查，大家不必為陳道輝太擔心。

至於是誰下令艦隊官兵就地解散、陳道輝曾在立法院視訊時表示，無此職權？國防部表示，今天跟陳道輝連繫時他沒提到這點，總之，並不認為國軍弟兄會隱匿或違紀，應是認知問題。

國防部更衷心喊話：希望外界給敦睦艦隊正向力量，不要抺煞他們在海上30多天的辛苦和努力。

(中時電子報)