陳道輝受冤枉？國防部：大家不必太擔心 17:582020/04/23 中時電子報 即時中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部21日晚間舉行記者會，說明磐石軍艦染疫調查與懲處。（取自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天在記者會中表示，敦睦艦支隊長陳道輝的表現有目共睹，在任務執行與對官兵的照顧大家都知道，目前調離其職務是必要的程序，將會依證據調查，大家不必為陳道輝太擔心。 至於是誰下令艦隊官兵就地解散、陳道輝曾在立法院視訊時表示，無此職權？國防部表示，今天跟陳道輝連繫時他沒提到這點，總之，並不認為國軍弟兄會隱匿或違紀，應是認知問題。 國防部更衷心喊話：希望外界給敦睦艦隊正向力量，不要抺煞他們在海上30多天的辛苦和努力。 (中時電子報) #國防部 #記者會 #陳道輝 #調職 #敦睦艦隊 #磐石艦 #支隊長 #海軍 #官兵 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部臉書被灌爆 網觀察：罷韓有變數 10:242020/04/20 政治 軍艦官兵集合點在一中 家長：不恰當 21:192020/04/20 生活 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ 09:152020/04/21 政治 國防部稱檢疫車輛未進入校園 綠委出示照片打臉要求究責 10:542020/04/21 政治 國軍口罩政策爆陰謀論 Kolas：國防部正在調查 12:412020/04/21 政治 拒視訊會議 藍委批國防部甩鍋一線醫官 13:062020/04/21 政治 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 與綠委串供？藍委呂玉玲爆嚴德發跟老柯密談 抓包國防部說謊 16:282020/04/21 政治 一中商圈染疫 中市議員要求小英踹共 16:492020/04/21 生活 不只磐石艦？高嘉瑜爆海軍2大艦多人發燒！ 09:362020/04/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 反罷韓還藏一手？陳揮文曝終極大招！網驚嚇 - 政治 罷韓投票 他從卦象得到結果好嚇人 - 新聞 最後通牒！韓國瑜：下午5點前 24位海軍官兵若拒絕疫調 將開罰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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