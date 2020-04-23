屏東縣政府將在屏東公園新建平面及地下停車場。（潘建志攝）

屏東縣政府將在屏東公園新建平面及地下停車場，引發附近里民疑慮，23日縣議員蔣月惠及民眾在公園籃、排球場前舉白布條抗議，表示蓋地下停車場將危及公園內百年老樹生命，並造成附近交通堵塞及空氣汙染，希望縣府暫停興建。

縣府爭取中央前瞻計畫，將在屏東公園興建2處停車場，中華路基地一規畫為平面停車場，仁愛路基地二的籃、排球場空間興建地下2層停車場，各可停放汽車113輛、機車104台，及汽車355輛、機車45台。基地二完工後將增設風雨球場，提供市民更好的運動場地。

工程5月1日開工，預計明年12月可完工啟用。不過有附近居民認為，地下停車場工程會挖斷公園內百年老樹的根，危及老樹生存；完工後停車場車輛將造成周邊區域交通堵塞及空氣汙染，附近剛好有屏東女中及仁愛國小，也影響學生上課，因此向蔣月惠陳情，23日前往抗議。

蔣月惠質疑，屏東體育場拆除北側觀眾台時，已造成多棵老樹死亡，讓人難過。縣府這幾年在屏東市廣闢停車場，屏東公園附近已有立體停車場，及太平洋、環球兩間百貨公司停車場，停車空間已足夠，沒必要再將綠地改為停車場。

縣府解釋，工程有請植物專家評估，工程不會破壞老樹。公園周邊有很大停車需求，新的停車場完工後，將結合P-bike及市區公車路線連結屏東市區觀光景點，提升觀光與大眾運輸轉運效益。

(中時 )