韓國職棒傳出好消息，疫情趨緩後決定將在5月5日效仿中職閉門開打，美國知名媒體《ESPN》傳出有意與韓職洽談在美國播放，不過卻想「免費」取得轉播權，讓美媒《NBC Sports》忍不住痛批太荒唐。

繼中職領先全球開打，提供5場英文轉播於推特上免費放送全世界後，獲得超乎預期的廣大迴響，如今韓職也暫定5月5日開幕，《ESPN》想要循著中職成功的先例，在大聯盟完全停擺下，希望獲得韓職的播送權，不過卻提出免費取得，且英文製作費用由韓職承擔，這讓韓職無法接受，兩邊沒有達成協議。

《NBC Sports》撰文指出，在美國體壇停擺之下，《ESPN》想要播放韓職比賽是能被理解的，但是「免費」獲得轉播權實在太荒唐，無法搞懂為何《ESPN》想播韓職比賽卻不願意付錢的想法。

該文也提到，韓職目標下個月恢復比賽，而在台灣開打的中職是目前唯一進行的職業棒球聯盟，通常認為韓職比中職具有更高的比賽水準。

目前中職四隊都敲定好英文轉播服務，其中樂天桃猿確定今年全主場都會有英文轉播，富邦悍將、中信兄弟則是目標全主場，統一獅確定本周主場3連戰會有英文轉播服務。

(中時 )